Trabzonspor'a sürpriz genç forvet: Yusuf Barasi

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, AZ Alkmaar takımında forma giyen gurbetçi golcü Yusuf Barasi için kollarını sıvadı.

Yaptığı takviyelerle güçlü bir kadro oluşturan Trabzonspor transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavili ekip sürpriz bir ismi yakın markaja aldı.

GENÇ YILDIZ YAKIN TAKİPTE!

Bordo mavili ekipte transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Damga'dan Burak Zihni'nin haberine göre Bordo mavili ekip Hollanda'da kendi yaş kategorisinde adından söz ettirmeyi başaran ve milli takımımızın formasını da giyen 19 yaşındaki Yusuf Barasi için de girişimler başladı. Dün transferi duyurulan Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'in menajerliğini üstlenen Ali Dursun'un temsilciliğini yaptığı Yusuf Barası'nın durumu soruldu. Şartlar oluşursa teklif yapılması bekleniyor.

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