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Trabzonspor'a gol makinası: Georgios Giakoumakis

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda liginde gol kralı olan Yunan futbolcu Georgios Giakoumakis'i gündemine aldı.

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21.05.2021 13:50:14
Trabzonspor'a gol makinası: Georgios Giakoumakis

Önümüzdeki sezon için forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Hollanda ekibi VVV Venlo'da forma giyen Georgios Giakoumakis'i gündemine aldığı öğrenildi.

Yunan basınından Sportime'ın haberine göre, bordo mavili ekip 26 yaşındaki Yunan golcü ile ilgileniyor. Haberde Trabzonsporlu Bakasetas'ın AEK'dan eski takım arkadaşı olan Giakoumakis için devrede olduğu ve golcü futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Hollanda'da gol kralı oldu

Hollanda Ligi'nde bu sezon adeta fırtına gibi esen Georgios Giakoumakis, 30 maçta attığı 26 golle sezonu gol kralı olarak tammalamayı başardı. Bonservis bedeli 2,5 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun VVV Venlo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda ekibinin Yunan yıldız için 5 milyon euro bonservis istediği ileri sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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