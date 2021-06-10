DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Seren Serengil'in yakalandığı Dumping Sendromu nedir?
Rusya ve ABD uçaklarından Pasifik'te ''it dalaşı''
Deniz salyası hangi denizlerde var? Müsilaj (deniz salyası) nerelerde var?
Coğrafyamızı mankurtlardan kurtardıkça geleceğe güvenle bakacağız
Şanlıurfa'da ''Sedat Peker'' operasyonu
Muharrem İnce'den Akşener'e tepki: Erdoğan'a çalışıyorlar
Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'nu dava edecek
13 yıl aradan sonra Amerika yıllık enflasyonu %5'i gördü
Mahmut Bıyıklı: Boğaziçi'ndeki şehitlik sahipsiz değildir
Anlaşma sağlandı! Göztepe'nin yeni golcüsü Argyris Kampetsis
Ruhani: Yapılan saldırı aptalcaydı
TİKA, Kazakistan'daki yetimlerin yüzünü güldürdü
Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi
Trendyol milli futbol takımları resmi sponsoru oldu
Prof. Bhakdi: Çocuğunuza bu aşıyı (mRNA) yaparsanız suç işlemiş olursunuz

Trabzonspor'a Arjantinli sol bek! İşte o isim

Sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Alfonso Espino için harekete geçti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 14:18:44
Trabzonspor'a Arjantinli sol bek! İşte o isim

Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig 'in yeni sezonunda şampiyonluk adına çok daha iddialı olmayı hedefleyen spor" title="Trabzonspor">Trabzonspor , transferin en dikkat çeken ekibi konumunda. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan ve bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un Cadiz forması giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun haberine göre Trabzonspor, Cadiz ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. Espino'nun satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle Trabzonspor'un kadrosuna katılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Uruguay ekibi Nacional'den Cadiz'e transfer olan 29 yaşındaki sol bekin İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Bu sezon Cadiz formasıyla LaLiga'da 32 maça çıkan Espino, 4 asist yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş