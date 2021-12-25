Trabzonspor'a 3 oyuncu mu geliyor? Abdullah Avcı ne müjdesi verdi?

Trabzonsporlu teknik adam Abdullah Avcı'nın açıklamaları transferi gündeme getirdi. Trabzon 3 futbolcu mu alacak? Trabzonspor hangi mevkilere oyuncu arıyor?

Trabzonsporlu teknik adam Abdullah Avcı'nın açıklamaları transferi gündeme getirdi. Trabzon 3 futbolcu mu alacak? Trabzonspor hangi mevkilere oyuncu arıyor?

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Maç golsüz tamamlandı. Her iki takım 1'er puanla haftayı kapattılar

Teknik Direktör Abdullah Avcu ise müjde gibi bir açıklamkada bulundu.

Abdullah Avcı ne müjdesi verdi?

Abdullah Avcı taraftarlara yönelik açıklamada kafasındaki planı ortaya koydu.

Trabzonspor'un teknik direktörü Avcı açıklamasında şunlara dikkati çekti:

"Geldiğimiz günden itibaren hem oyun hem oyuncu hem de taraftar yukarıya doğru gidiyor. Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti.Djaniny, kenar oyuncusu değil ama orada oynamak zorunda kalıyor"

Kenar-bek ve stoper eksiği

Trabzon'un hocası kunuşmasında şunları kaydetti: "Hamsik çok önemli işler yaptı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe başarı diliyorum. Taraftarımız, bizimle beraber olmaya devam etsin."Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar oyuncusu, bir tane bek, stoper eksiğimiz var, deneyimli ve tecrübeli bir tane stoper almamız gerekiyor. 3 tane daha oyuncu alıp rekabet oluşturmamız gerekiyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.