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Trabzonspor, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sona eren 5 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu

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Google News - Timeturk
28.05.2021 15:56:40
Trabzonspor, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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