Trabzonspor 4 ismi KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Jens Stryger Larsen, Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."