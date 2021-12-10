Trabzon'un yeni transferi nerede oynayacak? Trabzon Kouassi'yi kaça aldı?

Trabzonspor, Kouassi transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'un yeni transferi kaç lira alacak? Jean Evrard Kouassi hangi mevkide oynayacak?

Trabzonspor, Kouassi transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'un yeni transferi kaç lira alacak? Jean Evrard Kouassi hangi mevkide oynayacak?

Transferi gerçekleştirine Kouassi nereli ve kaç yaşında? İşte Trabzonspor'un son tranferine yönelik ayrıntılar...

Süper ligde fırtına gibi esmeye devam eden ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor transferleriyle de dikkati çekiyor.

Bordo-mavili kulüp, Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a duyurdu.

Trabzonspor'dan yeni transfer

3.5 yıllık sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşme detayları da açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüple serbest statüdeki Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. Buna göre, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilen Kouassi'ye 2021-2025 sezonu için 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Kouassi'ye kaç lira ödenecek?

Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin Euro ve her bir sezon için yıllık 400 bin Euro imza ücreti ödemesi sözkonusu.

Ayrıca menajerine futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Kouassi'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar da ödeme yapılacak.

Jean Evrard Kouassi kimdir?

25 Eylül 1994 yılında doğdu. Fildişili kanat oyuncusu futbolcu Trabzonspor'a transfer oldu.Kouassi , Ocak 2013'te kendisine 3 yıllık sözleşme teklif eden Hırvat kulübü Hajduk Split ile başarılı bir deneme yapmadan önce Fildişili futbol kulübü Moossou FC genç takımında oynadı.

Aralık 10 itibarıyla Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Kouassi hangi mevkide oynayacak?

Serbest statüde yer alan Kouassi'nin Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığı bilgisi paylaşıldı. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho'nun yerine Jean Evrard Kouassi'yi transfer edeceği yönünde haberler gündeme getirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.