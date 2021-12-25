Trabzon kupayı alırsa sahibi tüm Anadolu'dur

Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında oynadıkları ve 0-0 biten Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider bitirmelerine ilişkin, "İlk yarının geneliyle alakalı konuşacak olursak, hocamız ve oyuncularımızı tebrik etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hedeflediğimiz noktada bitirdik." dedi.

Ligin ikinci yarısının çok çetin geçeceğini, düşme hattındaki kulüplerin can havliyle mücadele edeceklerini ifade eden Ağaoğlu, "Olmayan bütçeleriyle kulüplerini yönetmeye çalışıyorlar. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. 2019-2020'nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa bir kere daha söylüyorum, sakın ha sakın böyle bir şeye teşebbüs edilmesin. Herkes işini yapsın. Tekrar söylüyorum algı yaratılmaya çalışılıyor. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Ben de şunu söylüyorum, sakın ha o topa bir daha girmeyin, o top elinizde patlar." diye konuştu.

Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak herkesin işini en iyi şekilde yapması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı konuşuyor, 12 mikrofon, 8-10 kamera. Bir Anadolu kulübü, başka bir Anadolu kulübü oynadığında, yerel mikrofon ve ajans mikrofonları haricinde imkan bulamıyor. Eğer Allah nasip eder de bu sezon sonunda o kupa Trabzonspor'un elinde yükselirse ki o Trabzonspor'un elinde yükselen değil aynı zamanda Anadolu kulüplerinin adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadele olarak yükselir. Bu kupanın sahibi sadece Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur, hatta tüm kulüplerimizdir. Bir pozisyonda ele çarptı mı, çarpmadı mı, oraya verilip buraya verilmez. Tabii ki hakem hataları olacaktır. Neticede oyuncunun hata yaptığı yerde hakemler de hata yapacaktır. Oyuncunun golü atamadığı yerde hakemin de hata yapması normaldir. Bizim hata düzeyini düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösterdik."

Transfer çalışmalarına da değinen Ağaoğlu, "Bizde sistem şöyle çalışıyor, aşağıdan geliyor, izlemeden geliyor, hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor'un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize üç isim veriyor, dört isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam, bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza aldığımız teklifler var, yurt içi ve yurt dışından. 5-6 milyon avroluk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon avro var anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, transferde adı Trabzonspor'la anılan Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'yla ilgili bir soruya, "Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir'in bir oyuncusuna 2-3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey." yanıtını verdi.

Ahmet Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar'ın lisanslarının ise askıya alınacağını sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.