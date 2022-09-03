Tottenham Hotspur - Fulham maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Tottenham Hotspur kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan Fulham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar ise bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Tottenham Hotspur - Fulham maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Tottenham Hotspur - Fulham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?