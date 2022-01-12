Tottenham - Chelsea maçı canlı nasıl izlenir?
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Tottenham - Chelsea karşı karşıya geliyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-12 22:17:54
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Tottenham - Chelsea karşı karşıya geliyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Tottenham - Chelsea maçı bu akşam 22:45'te oynanacak.
Tottenham - Chelsea maçı hangi platformdan yayınlanacak?
Tottenham - Chelsea maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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