Tottenham - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Tottenham kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Tottenham - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?