Tottenham - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Tottenham kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Tottenham - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-12 19:47:21
İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Tottenham kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Tottenham - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Tottenham - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?
Tottenham - Arsenal maçı 12 Mayıs Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak.
Tottenham - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Tottenham kendi evinde Arsenal ile karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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