Torrent kovuldu mu? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Torrent kovuldu mu? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'da teknik direktör Domènec Torrent Font ve ekibinin sözleşmesi feshedildi. Domènec Torrent Font yönetiminde Galatasaray oldukça kötü sonuçlar almıştı. Süper Lig'i 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi Torrent ile yola devam etmeme kararı verdi. Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? sorusu sorulmaya başlandı.