Torrent kovuldu mu? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Torrent kovuldu mu? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'da teknik direktör Domènec Torrent Font ve ekibinin sözleşmesi feshedildi. Domènec Torrent Font yönetiminde Galatasaray oldukça kötü sonuçlar almıştı. Süper Lig'i 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi Torrent ile yola devam etmeme kararı verdi. Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? sorusu sorulmaya başlandı.
2022-06-21 19:56:29
Galatasaray'da beklenen karar açıklandı. Sportif açıdan bekleneni veremeyen Galatasaray'da göreve gelen Dursun Özbek teknk direktör ile ilgili kararını açıkladı.
Torrent kovuldu mu?
Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Galatasaray'da teknik direktörlüğe en yakın ismin Okan Buruk olduğu öğrenildi. Okan Buruk çalıştırdığı takımların performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İddiaya göre Okan Buruk'un Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak. 46 yaşındaki teknik adamın Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. .
YORUMLAR (0)