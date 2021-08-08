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TIMETURK / SPOR / Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ikinci yarışta ikinci oldu.

3 Saat Önce
2021-08-08 18:48:51
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta damalı bayrağı ikinci geçerek, podyum sevinci yaşadı.

Bugün öğlen koşulan Superpole yarışını birinci tamamlayarak, ikinci yarışa birinci sıradan başlayan ay-yıldızlı sporcu, damalı bayrağı Ducati sürücüsü Scott Redding'in ardından ikinci sırada geçmeyi başardı.

Böylece Toprak, organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea ile puan farkını 3'e indirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 266 puanla Jonathan Rea lider, 263 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 216 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

Milli motosikletçi Can Öncü, 9. oldu

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü de, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 4,2 kilometrelik Most Pisti'ndeki ikinci yarışı 9. tamamladı.

Avusturya'da dün gerçekleştirilen FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu olan milli motosikletçi Deniz Öncü, bugünkü yarışta büyük bir talihsizlik yaşadı.

Yanlış lastik tercihi sonucu yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalan Deniz Öncü, Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'ndeki mücadeleden 21. sırada ayrılarak haftayı puansız kapattı

Islak ilan edilen Avusturya yarışıyla ilgili Deniz Öncü, "Yarış hiç beklediğim gibi değildi. Startta, gridin (sıralama) en arkasına gitmem gerektiğini öğrendik. İlk pole pozisyonumu kullanamadım. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım." açıklamasında bulundu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport300 Şampiyonası'nın Çekya ayağında Most Pisti'nde dünkü ilk yarışı 5. sırada tamamlamasına karşın, bugünkü ikinci yarışı teknik problemden dolayı bitiremedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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