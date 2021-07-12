Top nerede kalacak!

Ya İngiltere ya İtalya; iki ülkeden birisi Avrupa şampiyonu olacaktı. İngiltere topun EVDE kalacağını hesap ederek planlar yaptı ama öyle olmadı...Top bu kez farklı bir yere gitti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.

Final öncesi heyecan

Ya İngiltere ya İtalya; iki ülkeden birisi Avrupa şampiyonu olacaktı.

İngiltere topun EVDE kalacağını hesap ederek planlar yaptı ama öyle olmadı...Top bu kez farklı bir yere gitti

İngiltere ile İtalya arasında dün oynanan final maçı öncesinde gerek taraftarlar gerekse futbolu yakından takip eden kurum ve kuruluşlarda da çok farklı yorumlar kadar farklı uygulamalara da şahitlik edildi.

İngiltere ile İtalya arasındaki final bir nevi direkler arasında oynandı. Kaçan ve kaçırılan penaltılar sonuca damga vurdu.

Öte yandan sosyal medyada da çok renkli görüntüler ve anekdotlar paylaşıldı.

Bunlardan en ilginci ise şöyle:

Kupa "eve" mesajı verilmişti

İngiltere'nin en önemli posta şirketi Royal Mail, İngiltere-İtalya arasındaki finalin öncesinde bir görsel hazırladı.

Pullarla donatılmış sarılı bir balon ve üzerinde yazılı: EV ibaresi. Bu mesaj aynı zamanda taraftarlar için futbolun "Eve" geldiğini, HOME yazısıyla çağrıştırıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan görsel sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı.

İtalyanlardan karşı hamle

Ama sonuç pazar günü belli olunca bu denklem değişti. Pazar günü Avrupa'nın şampiyonu İtalya oldu.

Poste İtaliane ise İngiliz posta kurumunun görseli üzerinde oynayarak çok farklı bir paylaşımda bulundu.

İngilizlerin HOME yazılı görseli "Kupa eve geliyor" çağrışımından çıkarılarak "ROME" olarak değiştirilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Postalar arası "savaş"

Bu fikir ise bir anda yayılarak en çok yorumun yapıldığı ve beğenildiği bir paylaşım haline geldi.

Her iki ülkenin resmi posta kurumları arasında karşılıklı espri anlayışı ile yapılan paylaşımlar da uluslararası alanda "Postalar arası savaş" şeklinde çok ilginç paylaşımlara da kapı aralamış oldu ve topun EVE ama ROMANIN EVİNE (HOMAROME) gideceği görseli binlerce kez paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.