Tolgay Arslan'ın yeni rotası Süper Lig oldu! İşte yeni adresi

Milli futbolcu Tolgay Arslan tekrardan Süper Lig'e döndü. Milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile anlaştığı öne sürüldü.

Serie A'dan ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Adı Trabzonspor'la da anılan Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK TRANSFERİ TOLGAY ARSLAN

Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Turuncu-Lacivertliler, Tolgay Arslan ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Böylece Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Tolgay Arslan oldu.Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.