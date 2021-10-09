DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hatay'da kadına satırlı saldırı: Kimse yardım etmedi
16 çeşit malzemeyle hazırlanan şifalı 'Demirci tarhanası' kapışılıyor
'Karşının taksisiyim' diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza
‘Prens Selman'ın imajı tepetaklak oldu’
Bu besinlerden fazla tüketirseniz ölebilirsiniz
'Gezi olaylarından beter geliyorlar'
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz'dan ''180 bin lira'' iddialarına yanıt: Aldığım maaş 62 bin 500 lira
Halkın Kurtuluş Partisi'nden Meclis'e 'Baykal' başvurusu
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Davutoğlu: Hiçbir ittifakın parçası değiliz
İzmir Bisikletle Gezilir.
Kardeş kıskançlığının önüne böyle geçin
Katar hayalimiz suya düştü!
Belçika'da camilere kısıtlama getiriliyor
Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı şifreli kanalda mı?

TIMETURK / SPOR / Tolgay Arslan'ın yeni rotası Süper Lig oldu! İşte yeni adresi

Tolgay Arslan'ın yeni rotası Süper Lig oldu! İşte yeni adresi

Milli futbolcu Tolgay Arslan tekrardan Süper Lig'e döndü. Milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile anlaştığı öne sürüldü.

3 Saat Önce
2021-10-09 13:14:02
Tolgay Arslan'ın yeni rotası Süper Lig oldu! İşte yeni adresi

Serie A'dan ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Adı Trabzonspor'la da anılan Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK TRANSFERİ TOLGAY ARSLAN

Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Turuncu-Lacivertliler, Tolgay Arslan ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Böylece Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Tolgay Arslan oldu.Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş