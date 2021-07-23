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TIMETURK / SPOR / Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı

Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı. Açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da yapılıyor. Japon İmparatoru Naruhito'nun katıldığı Olimpiyatlar açılış törenini binden daha az kişi stadyumda izleyebiliyor.

2 Saat Önce
2021-07-23 15:32:58
Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı

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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, Covid-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da bugün başlıyor.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da yapılıyor. Japon İmparatoru Naruhito'nun katıldığı Olimpiyatlar açılış törenini binden daha az kişi stadyumda izleyebiliyor.

Normalde çok sayıda sporcunun katıldığı törenlerde, önlemler nedeniyle bu yıl sadece takımlardan temsili olarak katılım gösteriyor.

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Geçit töreni başladı

Ülkelerini temsil eden sporcular geçit töreninde stadyumdaki az sayıdaki izleyiciyi ve ekran başında töreni izleyenleri selamlıyor.

Bu yıl ilk kez, geçit töreninde kadın ve erkek sporcular, ülkelerinin bayraklarını birlikte taşıyor.

4 yılda bir gerçekleştirilen olimpiyatlarda 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.
Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

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Salgın gölgesinde Olimpiyatlar

Covid-19'un yayılması endişesi, Olimpiyat Oyunları heyecanına gölge düşürse de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, stadyuma girmenin büyük bir keyif olacağını dile getirdi.
Japonya Başbakanı Yoşihide Suga da, Olimpiyat Oyunları süresince Tokyo'da olağanüstü hâl ilan edileceğini açıklamıştı.
Tokyo'daki BBC muhabiri, açılış töreninin yapılacağı sabah Tokyo sokaklarının sakin olduğunu aktardı.

Şehirde vaka sayılarının artmasıyla, Olimpiyatların ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönünde ciddi bir baskı vardı.
Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos'a dek sürecek. Paralimpik Oyunlar da, 24 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Tokyo'daki olağanüstü hâl ise, 12 Temmuz ile 22 Ağustos arasında yürürlükte olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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