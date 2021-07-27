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Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

TIMETURK / SPOR / Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

Maç sırasında Faslı Youness Baalla'nın, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etmesi, Mike Tyson ile Evander Holyfield arasındaki 1997 yılındaki boks maçını hatırlattı.

2 Saat Önce
2021-07-27 16:30:18
Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, boks maçında Faslı Youness Baalla, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda, son 16 turu ön eleme ağır sıklet boks maçında yaşanan tatsız bir olay, mücadelenin önüne geçti

Faslı boksör Baalla, maçın üçüncü ve son raundu sırasında rakibi Nyika'nın kulağını ısırmak için teşebbüste bulundu. Son anda kafasını kaçıran Nyika ise bu eylemden fiziksel zarar görmeden kurtuldu.

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Müsabakayı 5-0 kazanarak üst tura kalan Nyika, maç sonu yaptığı açıklamada, hakemin bu olayı görememesinin talihsizlik olduğunu belirterek, "Hakem bize çok yakın olmasına rağmen rakibimin bu eylemini bence göremedi. Kulağımı ağzına almayı başaramadı. Bunun için şanslıyım." dedi.

Yaşanan bu olay, ABD'li boksörler Mike Tyson ile Evander Holyfield arasında 1997 yılında yaşanan maçı hatırlattı. New York kentindeki Madison Square Garden'da oynanan ağır sıklet şampiyonluk maçında Tyson, rakibi Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmış ve mücadeleden diskalifiye edilmişti. Bu olayın ardından Tyson'ın boksörlük lisansı, 15 aylığına iptal edilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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