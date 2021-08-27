DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri ele geçirildi
Merkez Bankası rezervleri 105,8 milyar dolara yükseldi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek? FSM Köprüsü'nde çalışma var mı?
İşte beyin hücrelerini öldüren 11 besin
Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır nereli ve kaç yaşında?
Tokyo’da milli halterci Duman'dan bronz madalya
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bir ülkeden daha kripto paraları tanıma kararı
Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Powell'in açıklamasında
Çin’den yeni Bitcoin uyarısı: Yasal değil, uzak durun!
Yargıtay'dan ezber bozan karar
Davutoğlu: Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine saldırı
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar? Ali Yalçın ne kadar maaş alıyor?
Altının fişini çeken rapor! “Büyük çöküş yakın”
Sinan Siner Ronaldinho ile reklam projesi için el sıkıştı

TIMETURK / SPOR / Tokyo’da milli halterci Duman'dan bronz madalya

Tokyo’da milli halterci Duman'dan bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı

33 Dakika Önce
2021-08-27 11:50:44
Tokyo’da milli halterci Duman'dan bronz madalya

Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

Besra, gümüş madalyayı ise rakibiyle arasındaki kilo farkı nedeniyle kaybetti. Gümüş madalya elde eden Çinli Cuijuan Xiao da Besra gibi 124 kiloda başarılı oldu. Ancak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 84 gram) daha ağır olduğu için gümüş madalya Çinli sporcuya gitti. Kurallar gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan daha hafif olan isim, üst sıraya çıkıyor.

Altın madalyayı ise 125 kiloyla Ukraynalı Mariana Shevchuk kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş