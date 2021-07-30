Tokyo'da bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede bir dünya, iki olimpiyat rekoru kırıldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre kurbağalamada Güney Afrikalı sporcu Tatjana Schoenmaker, 2.18.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

24 yaşındaki Schoenmaker, ülkesi Güney Afrika'ya 25 yıl sonra yüzmede altın madalya getiren isim olarak da tarihe geçti.

Erkekler 200 metre sırtüstünde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov, 1.53.27'lik zamanıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 100 metre serbest stilde Avustralyalı Emma McKeon, 51.96'lık derecesiyle kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti.

Erkekler 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Çinli sporcu Shun Wang elde etti. Wang, 1.55.00'lık derecesiyle Asya rekoru kırdı.

Djokovic'in "altın slam" hedefi Zverev'e takıldı

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde klasmanda 5. sırada yer alan Alman Alexander Zverev'e 6-1, 3-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Djokovic, bu sonuçla "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi. Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu.

Atletizmde ilk altın madalya Etiyopyalı Barega'nın

Atletizmde erkekler 10 bin metre yarışında Etiyopyalı Selemon Barega altın madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan 10 bin metre finalinde 25 atlet ter döktü. Zorlu bir yarışın ardından bitişi 27.43.22'lik derecesiyle Etiyopyalı Selemon Barega ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekortmeni Ugandalı Joshua Cheptegei, 27.43.63'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Cheptegei'nin vatandaşı Jacob Kiplimo da 27.43.88'lik derecesiyle kürsünün 3. basamağına çıktı.

Fransız judocu Riner, Tokyo'dan da boş dönmedi

Judoda artı 100 kilonun favorisi olarak gösterilen dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, çeyrek finalde yenilerek altın madalya hedefine ulaşamasa da üst üste dördüncü olimpiyatından da madalyayla ayrılmayı başardı.

Pekin 2008'de bronz, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya alan Teddy Riner, Tokyo'da ev sahibi ülkeden Hisayoshi Harasawa'yı ipponla yenerek bronz madalya elde etti.

Riner'in kariyerinde 2 olimpiyat, 10 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.