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TIMETURK / SPOR / Tokyo'da atletizm heyecanı

Tokyo'da atletizm heyecanı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde yarın atletizm müsabakaları başlayacak.

1 Saat Önce
2021-07-29 13:02:24
Tokyo'da atletizm heyecanı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecanla beklenen atletizmde ilk müsabakalar yarın yapılacak.

TSİ 03.00'te başlayacak atletizmde ilk yarış kadınlar 100 metre elemelerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den 3 atlet, 3 farklı branşta elemeleri geçmeye çalışacak.

400 metre engelli elemelerinde Yasmani Copello Escobar, 5000 metre elemelerinde Yasemin Can, gülle atma elemelerinde ise Emel Dereli sahne alacak.

Rio 2016'nın bronz madalyalı sporcusu Escobar, 4. seride TSİ 05.49'da finale çıkmak için yarışacak.

Yasemin Can ise TSİ 13.00'te 5000 metrede 1. grupta piste çıkacak ve final için mücadele edecek.

Gülle atmada mücadele eden Emel Dereli de TSİ 13.25'te B Grubu eleme müsabakalarında yer alacak.

Günün sonunda erkekler 10000 metre yarışında madalyalar sahibini bulacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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