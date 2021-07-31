DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Oğlunun Tokyo'daki boks maçını heyecandan izleyemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!
'Türkali-4' sondajı başladı
Emniyet'ten 'alev püskürten drone' açıklaması
ABD'den 'siber saldırı' açıklaması: ''Arkasında Rus internet korsanları var''
Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli, kaç yaşında?
Ticaret Bakanı Muş: Rusya ile ticareti geliştirmek istiyoruz
Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı
Bruce Lee nasıl öldü? Bruce Lee'nin trajik ölümü
AB'den Türkiye'ye 'yardıma hazırız' mesajı
Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?
Belçika'da tedbirler gevşetildi
Konya'da aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı
Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya
Hüseyin Avni Coş kimdir? Hüseyin Avni Coş nereli kaç yaşında? Ölüm nedeni nedir?

TIMETURK / SPOR / Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı?

Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı?

Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımı bir ilke imza atmak istiyor. Turnuvaya Çin'i yenerek başlayan milli takım diğer 2 maçında önce İtalya'ya yenildi ardından da ABD'ye 3-2 yenildi. Milli Takımın önünde çok kritik maçlar bulunuyor. Kadın Voleybol A Milli Takım Grupta Arjantin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

3 Saat Önce
2021-07-31 09:35:54
Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımı bir ilke imza atmak istiyor. Turnuvaya Çin'i yenerek başlayan milli takım diğer 2 maçında önce İtalya'ya yenildi ardından da ABD'ye 3-2 yenildi. Milli Takımın önünde çok kritik maçlar bulunuyor. Kadın Voleybol A Milli Takım Grupta Arjantin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

6 ülkenin yer aldığı B gurubunda yer alan filenin sultanları grupran çıkarak Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor. A Milli Voleybol Takımı'nın maçlarına vatandaşlar ekran başından büyük sestek veriyor. Filenin Sultanları Arjantin ile çok kritik bir maça çıkacak. Arjantin maçı öncesi B grurundan puan durumu şu şekilde;

TOKYO 2020 VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

1 İtalya: 9 puan

2 ABD: 8 puan

3 ROC: 5 puan

4: Türkiye: 4 puan

5 Çin: 1 puan

6: Arjantin: 0 puan

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

Türkiye Arjantin maçı öncesi oynadığı 3 maçtan 4 puan çıkarttı. Türkiye B grubunda 4 puanla 4. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Arjantin maçından galibiyetle ayrılırsa, gruptan çıkmayı garantileyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş