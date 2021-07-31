Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı?
Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımı bir ilke imza atmak istiyor. Turnuvaya Çin'i yenerek başlayan milli takım diğer 2 maçında önce İtalya'ya yenildi ardından da ABD'ye 3-2 yenildi. Milli Takımın önünde çok kritik maçlar bulunuyor. Kadın Voleybol A Milli Takım Grupta Arjantin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.
2021-07-31 09:35:54
Tokyo 2020 Voleybol B Grubu puan durumu |Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan çıktı mı? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımı bir ilke imza atmak istiyor. Turnuvaya Çin'i yenerek başlayan milli takım diğer 2 maçında önce İtalya'ya yenildi ardından da ABD'ye 3-2 yenildi. Milli Takımın önünde çok kritik maçlar bulunuyor. Kadın Voleybol A Milli Takım Grupta Arjantin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.
6 ülkenin yer aldığı B gurubunda yer alan filenin sultanları grupran çıkarak Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor. A Milli Voleybol Takımı'nın maçlarına vatandaşlar ekran başından büyük sestek veriyor. Filenin Sultanları Arjantin ile çok kritik bir maça çıkacak. Arjantin maçı öncesi B grurundan puan durumu şu şekilde;
TOKYO 2020 VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU
1 İtalya: 9 puan
2 ABD: 8 puan
3 ROC: 5 puan
4: Türkiye: 4 puan
5 Çin: 1 puan
6: Arjantin: 0 puan
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA
Türkiye Arjantin maçı öncesi oynadığı 3 maçtan 4 puan çıkarttı. Türkiye B grubunda 4 puanla 4. sırada yer alıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?
Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Arjantin maçından galibiyetle ayrılırsa, gruptan çıkmayı garantileyecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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