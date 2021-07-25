DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir
Fatma Girik taburcu edildi
Ömer Çelik'ten uyarı: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın
Putin'den düşmanlarına gözdağı
Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan
Ruhani yaptırımların kalkmamasından Meclis'i sorumlu tuttu
Tahran, baraj kapaklarını açarak ayaklanmayı durdurmak istiyor
Bayram tatilinin son gününde yollarda uzun kuyruklar oluştu
Türkiye'de 8 günde 43 kişi suda boğuldu
'Artık muharip ABD güçlerine ihtiyacımız yok'
Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor
Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü
Markle’ın babası, torunlarını için mahkemeye başvuracak
Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

TIMETURK / SPOR / Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan

Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk iki madalyası tekvandodan geldi. 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Husic'i yenerek bronz madalya kazandı. 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün da, bronz madalya kazandı.

1 Saat Önce
2021-07-25 15:00:52
Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN
Türk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında güzel bir başlangıç yaptı. Türkiye ilk 2 madalyasını tekvandodan aldı.
 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi.
 
a2_89

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

b_21

Hatice Kübra İlgün2. madalyayı kazandıran isim oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de, bronz madalya aldı.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş