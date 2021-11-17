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TIMETURK / SPOR / Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves’a 250 bin dolar para cezası verdi.

35 Dakika Önce
2021-11-17 09:23:10
Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

NBA yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası verdi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves'un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.

Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.

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1989'DA KURULDU

Minnesota Timberwolves, NBA'de Batı Konferansı Kuzeybatı Grubu'nda yer alan Minnesota takımıdır. 1989'da kurulmuştur. Maçlarını Target Center'da oynar. Takım kurulduktan bu yana ilk kez 2004 yılında Kevin Garnett'in yanına kaliteli isimler eklenmiş ve normal sezonda Batı Konferansı birincisi olunmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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