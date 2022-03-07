TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?

TFF yayın ihalesi paketleri | TFF yayın ihalesi son dakika açıklamasıyla maçların hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu. Resmi internet sitesinden yayımlanan kılavuzda, sözleşmeyi Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT ile imzaladığını açıkladı. Peki ama hangi paketler için imza atıldı? Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 ne demek? İşte detaylar...

TFF yayın ihalesi son dakika açıklamasıyla maçların hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu. Resmi internet sitesinden yayımlanan kılavuzda, sözleşmeyi Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT ile imzaladığını açıkladı. Peki ama hangi paketler için imza atıldı? Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 ne demek? İşte detaylar...

TFF yayın ihalesi paketleri

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden; "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.



Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Hangi pakette kaç maç var?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı .