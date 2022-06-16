TFF'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.