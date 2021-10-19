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TIMETURK / SPOR / TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik

TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.

1 Saat Önce
2021-10-19 19:29:50
TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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