Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.

Türkiye liglerinde seyircilerin stadyumlara giriş şartları TFF tarafından yeniden belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararında ve yine TFF Sağlık Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli stadyumlara giriş şartları hakkındaki kamuoyu duyurusunda belirttiği üzere, Sağlık Kurulumuz tarafından yeni bir değerlendirme yapılarak Stadyuma Giriş Şartları güncellenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2021-2022 futbol sezonu için Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı görüşerek kabul etmiştir.

Söz konusu talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren geçerli olacak Stadyum Giriş Şartları aşağıdaki şekildedir:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini* tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

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Futbol

Son Güncelleme: 10.08.2021 - 20:11

Son Dakika: TFF'den seyirci kararı! Aşısızlar alınmayacak...

Son Dakika: TFF'den seyirci kararı! Aşısızlar alınmayacak...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.

Türkiye liglerinde seyircilerin stadyumlara giriş şartları TFF tarafından yeniden belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararında ve yine TFF Sağlık Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli stadyumlara giriş şartları hakkındaki kamuoyu duyurusunda belirttiği üzere, Sağlık Kurulumuz tarafından yeni bir değerlendirme yapılarak Stadyuma Giriş Şartları güncellenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2021-2022 futbol sezonu için Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı görüşerek kabul etmiştir.

Söz konusu talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren geçerli olacak Stadyum Giriş Şartları aşağıdaki şekildedir:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini* tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

2. 12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

3. T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

4. Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

5. UEFA'nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir.

6. Stadyumlarda yer alan Protokol ve Basın Tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacaktır.

7. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Localara girecek kişiler ve seyirciler için E-Bilet sistemi üzerinden yapılacak; Protokol Tribününe girecek kişiler için ise E-Bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.