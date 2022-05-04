TFF'den Ali Koç'un “Bazı kulüpler kollanıyor” açıklamasına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), disiplin sevklerine ve disiplin kurulu kararlarına müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatları'nda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliğinde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır." denildi.

Disiplin kararlarının bağımsız kurullarca verildiği vurgulanan açıklamada, "Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu kararlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden alan bağımsız Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MHK'nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulunca kaldırılmasının, disiplin süreçlerine ve bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine karışılmadığına en önemli örnek olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır. Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir. Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramı'mızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden nasıl korunduklarını, acaba Antalyaspor'un başkanının bahsettiği darp konusu raporu olacak mı? Stada kapasitesinden çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonu kameralar incelenir, kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğine de siz karar vereceksiniz. Benzer olaylar bizim şampiyonluk maçında stadımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün ve cezalar çıktıktan sonra onunla karşılaştırın. Bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanının geldiğini ve geçtiğini sizler benden çok daha iyi anlayacaksınız. Normalde başka bir ortamda, maçta böyle bir olay yaşansaydı TFF'nin ne cezalar vereceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı. Bunları da anlatacağım perşembe günü. Bu gece göreceksiniz disiplin sevkinde ne olacağını."

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