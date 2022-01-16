TFF 3. Ligde toplu sonuçlar ve puan durumu (16 Ocak 2022)

FF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 20. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi. Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.