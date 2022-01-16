TFF 3. Ligde toplu sonuçlar ve puan durumu (16 Ocak 2022)
FF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 20. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi. Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
2022-01-16 15:57:01
TFF 1. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta 20. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup:
Başkent Gözgözler Akademi-Nevşehir Belediyespor: 0-5
Osmaniyespor-Sancaktepe FK: 3-0
Karaman Belediyespor-Çatalcaspor: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-1
- 2. Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
52 Orduspor-Kuşadasıspor: 3-1
İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette: 2-1
- 3. Grup:
Ceyhanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-5
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 5-1
Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-1
Modafen-Mardin 1969: 0-0
Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu: 1-2
Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-2
Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor: 1-0
TFF 3. Lig'de puan durumu
FF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 20. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi.
Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
Gruplara göre puan durumları şöyle:
-2. Grup
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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