TFF 2.Lig'de kıyasıya maçın kazananı Ankara Demirspor oldu

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Ankara Demirspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin kazananı ise 2-1 skorla Ankara Demirspor oldu.

ANKARA DEMİRSPOR: 99. Oğuz Çalışkan, 4. Kamil İçer, 5. Çağrı Bülbül, 6. Yusuf Akyel, 7. Hasan Kaya, 9. Mücahit Can Akçay, 11. Serdar Eylik, 12. Ergin Keleş, 14. Harun Aydın, 29. Taner Koç, 53. Aykut Civelek



ŞANLIURFASPOR: 99. Mücahit Atalay, 6. Caner Koca, 10. Muhammed Samed Karakoç,

11. Behlül Aydın, 12. Muhammed Enes Durmuş, 23. Erkan Kaş, 35. Feyyaz Belen, 39. Sinan Kurumuş, 58. Burak Asan, 90. Fırat Arıkan, 97. Muhammet Raşit Yöndem

Yedekler

41. Kadir Balcı, 83. Mehmet Emre Yar, 8. Vedat Bora, 17. Ferhan Evren, 18. Emir Miray Köksal, 24. Şiyar Kepir, 66. Hüseyin Çolak, 86. Dilaver Güçlü,88. Mustafa Durak



Ankara'da oynanan karşılaşmaya kötü başlayan sarı yeşilli ekip 10. Dakikada ve 35. Dakikada Ergin Keleş'in attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Yeni transferlerin de görev aldığı karşılaşmada Şanlıurfaspor ilk yarıda etkili oldu.



İkinci yarı düdüğünün çalmasıyla atağa geçen Şanlıurfaspor 46.dakikada rakip futbolcu Çağrı Bülbül'ün kendi kalesine atmasıyla fark 1'e düştü. Mücadele de ev sahibinin baskın oyunu ile devam etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.