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TIMETURK / SPOR / TFF 2. Lig'de 33. hafta oynanan maç sonuçları

TFF 2. Lig'de 33. hafta oynanan maç sonuçları

TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

2 Saat Önce
2022-04-03 16:38:39
TFF 2. Lig'de 33. hafta oynanan maç sonuçları

TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Uşakspor-Ankara Demirspor: 0-2

Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1

Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor: 4-1

- Kırmızı Grup

Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0

Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor: 2-1

Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor: 1-1

İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

1461 Trabzon FK-Sarıyer: 2-3

Ankaraspor-Çorum FK: 1-2

Somaspor-Bodrumspor: 1-3

Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 0-6

Diyarbekirspor-Turgutluspor: 1-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2 .

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