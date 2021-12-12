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TIMETURK / SPOR / TFF 2. Lig'de 17. hafta maç sonuçları

TFF 2. Lig'de 17. hafta maç sonuçları

TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz grupta Pendikspor'un liderliği sürerken, kırmızı grupta ise Sakaryaspor liderliğini devam ettiriyor.

3 Saat Önce
2021-12-12 15:30:24
TFF 2. Lig'de 17. hafta maç sonuçları

TFF 2. Lig'indeki gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Akhisarspor-Pazarspor: 3-1

Pendikspor-Kırklarelispor: 1-0

Uşakspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928: 1-1

Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 4-1

- Kırmızı Grup

Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

İnegölspor-Bodrumspor: 1-2

Niğde Anadolu FK-Çorum FK: 0-2

Adıyaman FK-Sarıyer: 1-0

Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1

Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 2-2

Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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