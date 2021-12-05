Tepki çeken bir atama daha! Bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek

Hakem atamalarıyla ilgili tepki çeken bir atama daha gerçekleşti. Cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor-Adana Demir maçında VAR hakemi olan Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasında da VAR'ın başında olacak.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in önceki gün hakem atamalarıyla ilgili skandalı gündeme getirmesinden sonra, tepki çeken bir atama daha gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak kritik Fenerbahçe- Rizespor maçında yine sürpriz bir atama görüldü. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük. VAR'da ise dikkat çeken atamalar yapıldı.

3 GÜN ÜST ÜSTE

Cuma günü Kasımpaşa- Beşiktaş, cumartesi Trabzonspor- Adana Demirspor maçlarında VAR'da olan Atilla Karaoğlan, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da VAR'da görev yapacak. Karaoğlan 3 günde dinlenmeden, 3 büyük maç yönetmiş olacak.

RIDVAN DİLMEN ELEŞTİRMİŞTİ

TRT Spor'da yayınlanan Yüzde yüz futbol programında Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hakemler hakkında kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulunmuştu.

Sürekli aynı hakemlere maç verilmesini eleştiren Dilmen, "500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Rezalet... Skandal... Futbolun haline bakın ya" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.