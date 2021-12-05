Tepki çeken bir atama daha! Bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
Hakem atamalarıyla ilgili tepki çeken bir atama daha gerçekleşti. Cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor-Adana Demir maçında VAR hakemi olan Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasında da VAR'ın başında olacak.
2021-12-05 14:23:53
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in önceki gün hakem atamalarıyla ilgili skandalı gündeme getirmesinden sonra, tepki çeken bir atama daha gerçekleşti.
Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak kritik Fenerbahçe- Rizespor maçında yine sürpriz bir atama görüldü. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük. VAR'da ise dikkat çeken atamalar yapıldı.
3 GÜN ÜST ÜSTE
Cuma günü Kasımpaşa- Beşiktaş, cumartesi Trabzonspor- Adana Demirspor maçlarında VAR'da olan Atilla Karaoğlan, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da VAR'da görev yapacak. Karaoğlan 3 günde dinlenmeden, 3 büyük maç yönetmiş olacak.
RIDVAN DİLMEN ELEŞTİRMİŞTİ
TRT Spor'da yayınlanan Yüzde yüz futbol programında Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hakemler hakkında kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulunmuştu.
Sürekli aynı hakemlere maç verilmesini eleştiren Dilmen, "500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Rezalet... Skandal... Futbolun haline bakın ya" ifadelerini kullanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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