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TIMETURK / SPOR / Tekvandoda 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya!

Tekvandoda 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya!

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken; 5’i altın 7 madalya kazandı.

2 Saat Önce
2022-05-20 00:56:29
Tekvandoda 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya!

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününe milli sporculardan 7 madalya geldi.

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Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu.

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Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı.

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Para tekvandoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

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Şampiyonanın ikinci gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılacak ve 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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