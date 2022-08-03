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Tekvando; Hayrunnisa Gürbüz dünya ikincisi oldu

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

3 Saat Önce
2022-08-03 08:08:14
Tekvando; Hayrunnisa Gürbüz dünya ikincisi oldu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyona başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.

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Kızlar 42 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

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