Tekvando Federasyonu'ndan 'tokat' açıklaması

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör O.B.'nin, müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atmasının ardından, Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, antrenörün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği, ayrıca gerekli işlemlerin yapılması için Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na resmi yazı gönderildiği ifade edildi. Ayrıca antrenörün soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde yer alamayacağı belirtildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olay başta tekvando camiamız olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisi çekmiştir. Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili Federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak Federasyonumuz Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” .