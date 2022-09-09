Tayyip Talha'yı Beşiktaş kaptı! Neden Fenerbahçe'ye imza atmadı?

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u sürpriz bir şekilde kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER SÜRECİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç hakkında konuştu. Genç savunmacının transfer sürecini anlatan Murat Sancak, Fenerbahçe'den kadrolarına katmak istediği iki oyuncuyu açıkladı. Öte yandan Tayyip Talha Sanuç'un neden Fenerbahçe'ye imza atmadığı belli oldu.

Transfer döneminin son saatlerinde çarpıcı bir transfer çalımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Tayyip Talha Sanuç'ta gülen taraf siyah-beyazlılar oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çok konuşulacak transfer süreci hakkında suskunluğunu bozdu. Başkan Sancak, sarı-lacivertlilerin Tayyip Talha Sanuç'u neden kadrosuna katamadığını açıkladı.

BELÇİKA'YA GİTMEDİ

Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç stoper, Avrupa'nın da radarına girdi. Akdeniz ekibinin yıldızı için Belçika'dan takımların devreye girmesine rağmen transfer için evraklar yetişmedi. Tayyip Talha Sanuç konusunda yurt dışına transfer penceresi bu gelişmeler sonrası bu dönemlik kapandı.

F.BAHÇE İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe ile Adana Demirspor kısa süre önce başlayan pazarlıklarda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı genç futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'a gitmek için bekleyen uçağa yetişemedi. Tayyip Talha Sanuç daha sonra beklemeye geçti. Genç futbolcu konusunda Beşiktaş'la anlaşma sağlanınca Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelme kararı aldı.

MURAT SANCAK AÇIKLADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç konusunda ilk kez konuştu. Başkan Sancak, Beşiktaş'ın genç oyuncuyu yaklaşık iki aydır takip ettiğini belirtti. Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç transferinin Fenerbahçe lehine gerçekleşmemesi hakkında da açıklamalarda bulundu. A Spor'un canlı yayına bağlanan Murat Sancak çarpıcı ifadeler kullandı.

BRUMA VE SERDAR DURSUN

Fenerbahçe ile yapılan pazarlıklarda masaya takas üzerinden oturduklarını belirten ve bu yüzden sarı-lacivertlilerin teklifine daha sıcak baktığını açıklayan Murat Sancak, Bruma ve Serdar Dursun'la görüşmelerine rağmen anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Murat Sancak iki futbolcunun ikna edilememesi üzerine Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

"DAHA FAZLA ÜCRET ALACAKTIK"

Transfer süreci hakkında konuşan Murat Sancak, "Tayyip Talha ile Beşiktaş, 2 aydır ilgileniyor. Ödeme süresi konusunda anlaşamıyorduk. Fenerbahçe ile futbolcu takası gündeme geldi. Beşiktaş'tan müsaade istedik. 16.30'a kadar Serdar Dursun'u bekledik. Ondan önce Bruma'yı bekledik. Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti. Fenerbahçe'ye verseydik, daha fazla da ücret alacaktık. Buna tevesül etmedik" ifadelerini kullandı.

"SERDAR DURSUN KABUL ETSEYDİ..."

Serdar Dursun'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirten Murat Sancak, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemediğini bize söyledi. Serdar Dursun kabul etseydi bu transfer olacaktı. Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi çok istedi, Allah var. Fenerbahçeli yöneticiler Serdar Dursun ile görüştü. Benim yöneticilerim, Serdar Dursun ile görüştü. Yurt dışını beklediğini söyledi. Bir şey diyemedik" açıklamasını yaptı.

"SÖZ VERDİM"

Fenerbahçe'yi sevmesine rağmen Beşiktaş'a söz verdiğini belirten Murat Sancak, "Doğrudan Beşiktaş'a döndük. Söz verdik, sözümün arkasında durdum. Fenerbahçe'yi çok sevdiğim herkes bilir. Eski bir Fenerbahçeliyim ama söz her şeyden önce gelir" diye konuştu.

Transfer gündemi hakkında da konuşan Murat Sancak açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Bir santrforla anlaştık gibi. Gece 12'ye kadar imza attıracağız anlaşırsak. Şu anda uçakla yurt dışından geliyor. Kim olduğunu imza attırmadan söylemek istemiyorum. Emre Akbaba'ya ilgimiz var. Bizde olmasını çok arzu ediyoruz."

Kaynak: AA, Milliyet,

(Grafik: YeniŞafak)

.