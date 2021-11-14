Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig 13.hafta maçları ile başladı. Tarsus İdman Yurdu kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.
2021-11-14 10:59:18
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karışa gelecek. Ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu'nun son hazırlıklarını yapıp Tarsus'a giden sarı yeşilli ekip Şanlıurfaspor buradan alacağı puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ayberk Demirbaş, Çağrıcan Pazarcıklı, Kürşathan Akın ve Erdem Temel dörtlüsünün yöneteceği maç saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak. Şanlıurfaspor 19 puanla ligde Pendikspor'un ardında 2. sırada yer alıyor. Tarsus İdman Yurdu ise 15 puanla 8. sırada yer alıyor
TARSUS İDMAN YURDU - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tarsus İ.Y - Şanlıurfaspor maçının yayın hakkı bulunmazken iki kulübün sosyal medya hesabından yayınlaması halinde haberimizde duyurusunu yapmış olacağız.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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