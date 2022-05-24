Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

2.Lig Play Off yarı final rövanş maçında Tarsus İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?