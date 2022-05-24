Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off
2.Lig Play Off yarı final rövanş maçında Tarsus İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-24 19:16:10
2.Lig Play Off yarı final rövanş maçında Tarsus İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı hangi gün ve saatte?
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor play off rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele 24 Mayıs Salı akşamı saat 20:00'da Tarsus Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Tarsus İdman Yurdu 0-0'ın rövanşında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Taraftarların merakla beklediği bu zorlu karşılaşma On6 TV'den canlı olarak yayınlanacak. On6 TV uydu üzerinden ve Web sitesinden bu mücadeleyi takip edebilirsiniz.
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