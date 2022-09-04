Tarsus İdman Yurdu - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 2.hafta maçında Tarsus İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Tarsus İdman Yurdu - Düzcespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Tarsus İdman Yurdu - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?