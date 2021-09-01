Tarihi bir tırmanış: İHH ekipleri zirvede!

İHH Afet Yönetim Birimleri’ne bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibi, Kırgızistan’daki 7 bin 134 rakımlı İbni Sina Zirvesi’ne (Peak Lenin) 20 günlük bir tırmanış gerçekleştirdi.

Tırmanış aynı zamanda Türkiye'den bir arama kurtarma ekibinin ilk yüksek irtifa tırmanışı olarak tarihe geçti.

Türkiye'den ilk defa bir arama kurtarma ekibi, yüksek irtifa tırmanışı gerçekleştirdi. Ekip, Kırgızistan - Tacikistan sınırında yer alan Pamir Dağları'nın 7 bin 134 rakımıyla en yüksek tepelerinden biri olan İbni Sina Zirvesi'ne (Peak Lenin) tırmandı.

Tarihi bir tırmanışa imza atan İHH Afet Yönetim Birimleri'ne bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibinin tırmanışı toplamda 20 gün sürdü. Türkiye'den bu güne kadar yaklaşık 20 kişinin bireysel olarak çıktığı tırmanışı İHH, 5 kişiyle gerçekleştirdi.

Ekipte; İHH Afet Akademisi Sorumlusu ve Tırmanış Lideri Erdal Altıntaş, İHH Sualtı Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Ali Uygur ve İHH Gönüllüleri Mehmet Taşdemir, Cihad Kaptan ile Ahmet Çelik bulundu. Tırmanışa, Türkiye'nin İlk Kadın Kar Leoparı Esin Handal, Everest Zirvesi'ne Çıkan İlk Kosovalı Kadın Uta İbrahim ve Taylandlı Dağcı Sukthawee Suwannachairop katıldı. Tırmanış, ekibe, zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri için büyük bir tecrübe kazandırdı. Ekibin, yüksek irtifa tırmanışları devam edecek.

Ekipler, kademeli tırmanıyor

Dağcılıkta ve arama kurtarmada yüksek irtifa tırmanışlarının özel ve saygın bir yeri bulunuyor. 3 bin rakımın üzerindeki dağ tırmanışları yüksek irtifa tırmanışı olarak kabul ediliyor. Tırmanışlarda vücudun yüksek irtifadaki düşük oksijen ve basınçlı ortama uyum sağlaması yaşamsal önem taşıyor.

Buna bağlı olarak tırmanışlar, kademeli ve ulaşılan yüksekliklerde en az bir gece geçirmek suretiyle yapılıyor. 7 bin metrelik bir dağın tırmanışı ortalama 15-20 gün sürüyor. Bu tür uzun süreli tırmanışlarda dengeli ve iyi beslenme, sağlık, iletişim, ulaşım, konaklama, dinlenme ve daha birçok ihtiyacın karşılanması sağlıklı bir tırmanışın temel gereklerinden sayılıyor. Türkiye'de yüz binlerce kişi, dağcılık ve arama kurtarma faaliyetlerini yakından izliyor.

İbni Sina Zirvesi (Peak Lenin)

7 bin 134 metre yüksekliğindeki İbni Sina Zirvesi (Peak Lenin), dünya dağcılığının gözde zirvelerinden kabul ediliyor. Zirve, Kırgızistan - Tacikistan sınırında yer alan Pamir Dağları'nın en yüksek tepelerinden bir tanesi.

Klasik tırmanış rotası, dağın Kırgızistan tarafında yer alıyor. 4 farklı kampı bulunan zirve tırmanışı, üst düzeyde nitelikli giysi, kamp, güvenlik ve koruyucu malzeme donanımı gerektiriyor. Ekstrem dağ koşullarının söz konusu olduğu tırmanış, yüksek dayanıklılık gerektiriyor. Tırmanışın belli etapları, dağcılık tekniğinin gerektirdiği ip birliği ile gerçekleştiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.