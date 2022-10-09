Tam 9 gollü maç! Fenerbahçe evinde 3 puanı aldı
Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
2022-10-09 22:01:58
Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
9 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE
Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin golleri 9. dakikada Miguel Crespo, 28, 61 ve 73. dakikalarda Enner Valencia ve 90+6. dakikada Batshuayi''den geldi.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 16 ve 66'da Borini, 24'te Kouassi ve 83'te Burak Kapacak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.
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