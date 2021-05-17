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Talisca, Suudi Arabistan takımı El-Nasr'a transfer oldu

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından El-Nasr, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı transfer etti.

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Google News - Timeturk
17.05.2021 20:00:37
Talisca, Suudi Arabistan takımı El-Nasr'a transfer oldu

Al Nasr kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın transferi konusunda Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile anlaşmaya varıldı ve 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yıllarında kiralık olarak forma giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atmış ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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