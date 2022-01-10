Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'dan Arda Turan'a kanca!
Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Arda Turan'a Suudi takımı Al Hilal talip oldu.
2022-01-10 12:19:00
Galatasaray'da kötü gidşat devam ederken bir yandan futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızı ekibe tekrar geri dönüş yapan ve bir trülü performansını yükseltemeyen Arda Turan'a sürpriz talip çıktı.
SUUDİ EKİBİ KANCA ATTI!
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in Galatasaray'da 6 ay sözleşmesi kalan Arda Turan için nabız yokladığı ortaya çıktı. Arap kulübünün Arda'nın bonservisini alması durumunda transfer edebileceği öne sürüldü.
Arda Turan'ın Galatasary ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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