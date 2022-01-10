DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı
15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin ek öğretmen daha mı atanacak?
Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?
Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru
Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?
Lukaşenko’dan Tokayev’e tepki: Amacı Kazakistan’da kaos çıkarmak
Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak
Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan kaç kilo?
Iğdır'da leopar görüldü
Dünya Altın Konseyi'nden kritik ''altın'' açıklaması
Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı
Solana nedir? Solana amacı nedir ve nasıl çalışır?
Ali Babacan'dan ''20 Aralık'' iddiası
Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

TIMETURK / SPOR / Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'dan Arda Turan'a kanca!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'dan Arda Turan'a kanca!

Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Arda Turan'a Suudi takımı Al Hilal talip oldu.

4 Saat Önce
2022-01-10 12:19:00
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'dan Arda Turan'a kanca!

Galatasaray'da kötü gidşat devam ederken bir yandan futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor.

Sarı kırmızı ekibe tekrar geri dönüş yapan ve bir trülü performansını yükseltemeyen Arda Turan'a sürpriz talip çıktı.

SUUDİ EKİBİ KANCA ATTI!

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in Galatasaray'da 6 ay sözleşmesi kalan Arda Turan için nabız yokladığı ortaya çıktı. Arap kulübünün Arda'nın bonservisini alması durumunda transfer edebileceği öne sürüldü.

Arda Turan'ın Galatasary ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş