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Sürpriz iddia! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismail
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Sürpriz iddia! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismail

Teknik direktör Önder Karavelli ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismail'le prensipte anlaşma sağladı.

8 Dakika Önce
2022-03-20 00:17:56
Sürpriz iddia! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismail

Önder Karavelli ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Valerien Ismail ile anlaşma sağlandı!

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismail ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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