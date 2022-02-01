Suriye - Güney Kore maçı canlı nasıl izlenir?
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 8.hafta maçında Suriye - Güney Kore karşılaşıyor. Peki futbol severler bu müsabakayı canlı olarak nasıl izleyebilecek?
2022-02-01 15:59:10
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 8.hafta maçında Suriye - Güney Kore karşılaşıyor. Peki futbol severler bu müsabakayı canlı olarak nasıl izleyebilecek?
Suriye - Güney Kore hangi gün ve saatte?
Suriye - Güney Kore maçı 1 Şubat Salı günü saat 17:00'da başlayacak.
Suriye - Güney Kore maçı canlı nasıl izlenir?
Suriye - Güney Kore maçı Sport Smart'tan ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .
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