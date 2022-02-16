Süper Lig TV nedir? Süper Lig TV mi kuruldu? Süper Lig kanal mı açtı?

Süper Lig TV nedir? Süper Lig yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla önceki gün yayın şirketlerinden teklif aldı fakat konuşulan ücretler memnun etmedi. Peki ama Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? Süper Lig TV mi kuruldu? Süper Lig kanal mı açtı? İşte detaylar...

Süper Lig TV nedir? Süper Lig yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla önceki gün yayın şirketlerinden teklif aldı fakat konuşulan ücretler memnun etmedi. Peki ama Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? Süper Lig TV mi kuruldu? Süper Lig kanal mı açtı? İşte detaylar...

Süper Lig TV nedir?

Yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya attı. Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL'nin bile altında kalmasıyla adeta şoke oldu. Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti: 1) Kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak, 2) Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.

Süper Lig kanal mı açtı?

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. .