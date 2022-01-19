Süper Lig puan durumu | TFF 2021-22 Süper Lig sıralaması

Süper Lig puan durumunun güncel tablosu merak konusu oldu. 22. hafta karşılaşmaları da heyecanla beklenirken sıralamanın son hali futbolseverler tarafından yorumlanmaya başladı. İşte TFF Süper Lig puan durumu tablosu...

Süper Lig puan durumunun güncel tablosu merak konusu oldu. 22. hafta karşılaşmaları da heyecanla beklenirken sıralamanın son hali futbolseverler tarafından yorumlanmaya başladı. İşte TFF Süper Lig puan durumu tablosu...

Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmaları başladı. Bunun öncesinde puan durumunu kontrol eden futbolseverler ilk üç sırada; Trabzonspor, Konyaspor ve Beşiktaş'ı görecekler. Son üçlüyü de; Altay, Rizespor ve Yeni Malatya oluşturuyor.

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