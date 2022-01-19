DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti
'Sık dişini helası' müze oldu
Yasak Elma 128. bölüm full izle | Yasak Elma son bölüm tek parça izle link
Şahan Gökbakar'dan oyuncu Fırat Tanış'a tepki: 'Ne yeri ne de zamanı’
Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı
Trabzonspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Bukele, Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe - Altay maçı canlı yayın! CANLI İZLE
Hollandalı uzman: Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi
Yakınları, Yusuf Taha Göktaş'ı anlattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
ABD tarihinde ilk kez Müslüman bir kadın federal yargıç olarak aday gösterildi
Sırp Cumhuriyeti: Provokatörler yakalandı
Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

TIMETURK / SPOR / Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı

Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı

Trabzonspor'un kaç puanı var? Fenerbahçe kaçıncı? Beşiktaş'ın kaç puanı var? Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı kaç? İşte Süper ligde puan durumu ve haftanın görünümü.....

1 Saat Önce
2022-01-19 19:07:49
Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı

Süper ligin 22. haftası oynanırken maç fazlalığı bulunan Beşiktaş aldığı 3 puanla 3. sıraya yükseldi.
Lider Trabzonspor yerini korurken maç eksiği olmasına rağmen puanı 50.
Ligin ikinci sırasında bulunan Konyaspor 42 puanda.
Fenerbahça 7. sırada yer alıyor ve puanı 33.

Galatasaray'ın puanı kaç?

Galatasaray ise bu hafta da 3 puana ulaşamadı. Galatasaray ligde 13. sırada bulunuyor ve Sarı Kırmızılı ekip 27 puana sahip.

Lider trabzonspor ezeli rakipleri ile puan farkını açmaya devam ediyor.
Bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybı yaşamaya devam ederken Beşiktaş tek golle kazandığı maçta 3 puan alarak önemli bir puanı hanesine yazdırmış oldu.

Takımlar arasında kaç puan fark var?

Trabzonspor'un Beşiktaş ile arasında 15 puan bulunuyor.
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 17
Yine Trabzonspor'un Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 23

İşte ligde son puan durumu ve sıralama

640xauto_16

2_100 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş