Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı

Trabzonspor'un kaç puanı var? Fenerbahçe kaçıncı? Beşiktaş'ın kaç puanı var? Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı kaç? İşte Süper ligde puan durumu ve haftanın görünümü.....

Süper ligin 22. haftası oynanırken maç fazlalığı bulunan Beşiktaş aldığı 3 puanla 3. sıraya yükseldi.

Lider Trabzonspor yerini korurken maç eksiği olmasına rağmen puanı 50.

Ligin ikinci sırasında bulunan Konyaspor 42 puanda.

Fenerbahça 7. sırada yer alıyor ve puanı 33.

Galatasaray'ın puanı kaç?

Galatasaray ise bu hafta da 3 puana ulaşamadı. Galatasaray ligde 13. sırada bulunuyor ve Sarı Kırmızılı ekip 27 puana sahip.

Lider trabzonspor ezeli rakipleri ile puan farkını açmaya devam ediyor.

Bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybı yaşamaya devam ederken Beşiktaş tek golle kazandığı maçta 3 puan alarak önemli bir puanı hanesine yazdırmış oldu.

Takımlar arasında kaç puan fark var?

Trabzonspor'un Beşiktaş ile arasında 15 puan bulunuyor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 17

Yine Trabzonspor'un Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 23

İşte ligde son puan durumu ve sıralama

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