Süper Lig puan durumu I Gelecek haftanın maçları I Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Bu haftanın maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenerken, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Ligde dün olumsuz hava şartları nedeniyle 22. dakikada ertelenen ve bugün tamamlanan maçta ise Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Trabzon liderliğini koruyor

Sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı başlamadan tatil edildi. Kar yağışının sonraki gün de devam etmesi dolayısıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

Bu haftaki maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Fenerbahçe-Altay: 2-1

Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3

23. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef) .